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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь обыграла Хорватию

26.05.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧМ-2018

Группа Е

Загреб, Хорватия

Хорватия — Беларусь — 1:3 (14:25, 36:34, 16:25, 22:25)

26 мая, 22:25

Положение команд: Сербия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Беларусь — 2 (6;3) Швейцария — 2 (6;3), Хорватия — 1 (3;3), Дания — 1 (3;3), Норвегия — 0 (0;3).

Путевку на ЧМ-2018 завоюет победитель группы, вторая команда примет участие во 2-м раунде квалификации.

 
 
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Квалификация ЧМ-2018 Группа Е Загреб, Хорватия Хорватия — Беларусь — 1:3 (14:25, 36:34, 16:25, 22:25) 26 мая, 22:25 Положение команд: Сербия — 3 победы (9 очков; 3 матча), Беларусь — 2 (6;3)...

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