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Александр Шамко: «Хоккеисты разочаровали. Ребята из муай-тай для них пример того, как надо относиться к сборной и стране»

26.05.2017 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко поделился мнением об игре сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017.

«В спорте часто терпят поражения, но сделать это можно, показав красивую игру, уступив с достоинством. К сожалению, наши хоккеисты разочаровали болельщиков на мировом форуме в Париже.

На каждый ответственный старт игроки должны приезжать и понимать, какая ответственность на них лежит, сражаться до последнего.

В пятницу в Минспорта чествовали сборную по муай-тай. Ребята с серьезными травмами завоевали медали, это пример – как надо относиться к сборной и стране, – сказал Шамко.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко поделился мнением об игре сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017.

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