Сергей Новиков: «Шахтер» в этом сезоне может зарубиться с БАТЭ за чемпионство»

Журналист Сергей Новиков поделился мнением о возможной интриге за чемпионство в высшей лиге.

«Шахтер» в этом сезоне может зарубиться с БАТЭ за чемпионство по той причине, что он не отдает свои матчи соперникам, которые априори слабее. Это я говорю именно о «Шахтере» Кубарева, поскольку это качество свойственно всем командам Олега Михайловича», – сказал Новиков.

Напомним, БАТЭ 11 раз подряд выигрывает чемпионат Беларуси.

По итогам 10 туров сезона-2017 солигорчане опережают БАТЭ на три очка.

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