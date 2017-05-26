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Сергей Новиков: «Шахтер» в этом сезоне может зарубиться с БАТЭ за чемпионство»
26.05.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Сергей Новиков поделился мнением о возможной интриге за чемпионство в высшей лиге.
«Шахтер» в этом сезоне может зарубиться с БАТЭ за чемпионство по той причине, что он не отдает свои матчи соперникам, которые априори слабее. Это я говорю именно о «Шахтере» Кубарева, поскольку это качество свойственно всем командам Олега Михайловича», – сказал Новиков.
Напомним, БАТЭ 11 раз подряд выигрывает чемпионат Беларуси.
По итогам 10 туров сезона-2017 солигорчане опережают БАТЭ на три очка.
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Журналист Сергей Новиков поделился мнением о возможной интриге за чемпионство в высшей лиге.
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