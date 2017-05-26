Сергей Ясинский: «Во втором тайме у БАТЭ было больше проблем: все сводилось к обычному навалу. Решил освежить атаку и попробовать «снять сливки»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал победу над БАТЭ в матче 10-го тура высшей лиги.

«Мои футболисты выдержали план на игру сегодня на 180 процентов. Задача была такой: пока соперник свежий – не пропустить удар. Это, скажем прямо, было нелегко. Временами маленькая ленточка отделяла нас от пропущенного гола. Я был уверен, что, если пропустим, мы вряд ли возьмем очки в этой игре. Поэтому даже скорректировали состав на первый тайм, выпустили более оборонительных игроков.

Да, нас напрягали, да, было тяжело. Но мы, как боксеры, принимали в перчатки удары, и ждали своего часа. Не могу сказать, что мы забили случайный гол. Это будет не совсем истина. Вы заметили, я освежал атаку. Во втором тайме я почувствовал, нам стало тяжело, но у соперника возникало больше проблем. Если в первом тайме они нас разрезали низовыми передачами, выходили практически один на один, все висело на волоске, то во втором тайме все больше сводилось к обычному навалу.

Так как наша защита неплохо играет головой, мне показалось, что пора попробовать «снять сливки». Я очень рад, что нам удалось. Такое в футболе бывает, когда команда более мастеровитая, создающая больше моментов, проигрывает. Наверное, за это футбол и любят. За то, что здесь бывают всякие неожиданности. Но хорошо, когда неожиданности случаются в пользу твоей команды. Ну а БАТЭ остается БАТЭ – чемпион. И для нас еще более почетно, что мы смогли дотерпеть и даже эту команду обыграть.

- Выход Матвеенко – плановая замена?

– Да. Может это условно звучит. Но на первый тайм мы выпускали более бегающий состав. Мы знали, что соперник нас будет гонять с фланга на фланг, вертикально и горизонтально, поэтому нам нужны были игроки физически крепкие, может не такие мастеровитые. А во втором тайме, когда и нам и им было тяжело в таком интенсивном режиме играть, у нас вышло несколько бегущих и техничных футболистов, – сказал Ясинский.