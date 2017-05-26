ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Не заслуживали поражения. По игре мы были ближе к победе»

26.05.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче 10-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

«Считаю, мы не заслуживали поражения. И как складывалась игра, мы, наверное, были ближе к победе. К сожалению, свои моменты, которые у нас были, не реализовали. Мало того еще умудрились пропустить контратаку. Остается только усердно и много работать, чтобы исправлять ситуацию», – сказал Ермакович.

Сенсация! «Витебск» обыграл БАТЭ

БАТЭ потерпел второе поражение в трех матчах

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче 10-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вратарь сборной Беларуси: «Как перед матчем петь гимн о том, что мы мирные люди? Во время его исполнения читаю про себя «Погоню» Богдановича»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика