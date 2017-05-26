Александр Ермакович: «Не заслуживали поражения. По игре мы были ближе к победе»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович заявил, что его команда не заслуживала поражения в матче 10-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» (0:1).

«Считаю, мы не заслуживали поражения. И как складывалась игра, мы, наверное, были ближе к победе. К сожалению, свои моменты, которые у нас были, не реализовали. Мало того еще умудрились пропустить контратаку. Остается только усердно и много работать, чтобы исправлять ситуацию», – сказал Ермакович.

Сенсация! «Витебск» обыграл БАТЭ

БАТЭ потерпел второе поражение в трех матчах