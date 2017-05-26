МИНСК, 26 мая — Sputnik. Солист российской группы "Руки вверх" Сергей Жуков поддержал солигорский "Шахтер" перед финалом Кубка Беларуси по футболу, сообщили в пресс-службе "горняков".

В будущее воскресенье, 28 мая, на стадионе ЦСК "Неман" в Гродно определится обладатель Кубка Беларуси по футболу. В решающем поединке встретятся брестское "Динамо" и "Шахтер" из Солигорска .

"Сергей желает нам удачи в финале!" — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте солигорского футбольного клуба.