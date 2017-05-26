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Журналист «Беларусь-1»: «Вудкрофт, скорее всего, останется главным тренером «Динамо». А вот позиции Льюиса в сборной шатки»
27.05.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Беларусь-1» Павел Капуцкий поделился информацией о будущем тренеров минского «Динамо» и сборной Беларуси.
«Вудкрофт, скорее всего, останется главным тренером «Динамо». А вот позиции другого канадца – Дэйва Льюиса – в сборной Беларуси шатки», – сказал Капуцкий в эфире «Панорамы».
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Журналист «Беларусь-1»: «Вудкрофт, скорее всего, останется главным тренером «Динамо». А вот позиции Льюиса в сборной шатки»
Журналист «Беларусь-1» Павел Капуцкий поделился информацией о будущем тренеров минского «Динамо» и сборной Беларуси.
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