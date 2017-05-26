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«Интер» предложил 42 млн евро за Хамеса
27.05.2017 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Интер» предложил 42 миллиона евро за полузащитника
Мадридский клуб хочет выручить от продажи игрока больше денег, одна клубы готовы продолжать переговоры. Трансфер может быть осуществлен сразу после окончания сезона.
Подробную статистику выступлений Хамеса вы можете посмотреть
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«Интер» предложил 42 миллиона евро за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
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