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«Интер» предложил 42 млн евро за Хамеса

27.05.2017 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Интер» предложил 42 миллиона евро за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Мадридский клуб хочет выручить от продажи игрока больше денег, одна клубы готовы продолжать переговоры. Трансфер может быть осуществлен сразу после окончания сезона.

Подробную статистику выступлений Хамеса вы можете посмотреть здесь.

 
 
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«Интер» предложил 42 миллиона евро за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

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