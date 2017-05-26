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Мирко Иванич: «Это просто катастрофа. Хочу извиниться и перед болельщиками, и перед партнерами»

27.05.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после поединка с «Витебском» (0:1) рассказал о причинах поражения.

– Это просто катастрофа. Случилось так же, как и в Слуцке. Не могу сказать, что мы играли плохо. Имели много шансов, а «Витебск» ничего не создал, кроме того момента на последних минутах. Тем не менее мы потерпели поражение...

У меня было несколько хороших возможностей. Даже не знаю, почему никак не удается отличиться. Это первый раз в жизни, когда идет такая черная полоса. На тренировках вроде все получается, а в матчах – как отрезало. Хочу извиниться и перед болельщиками, и перед партнерами. Если бы забил в первом тайме, то, не сомневаюсь, БАТЭ победил бы.

Я очень расстроен. Честно, после прошлогоднего вылета от «Дандолка» это самый тяжелый для меня отрезок в карьере. Нужно выходить из такого психологического состояния. Больше работать, прибавлять в каждом компоненте. И я, и вся команда можем играть гораздо лучше, – сказал Иванич.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после поединка с «Витебском» (0:1) рассказал о причинах поражения.

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