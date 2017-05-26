Конте подпишет новый контракт с «Челси» с зарплатой 9,6 млн фунтов

Антонио Конте готов подписать новый контракт с «Челси».

Клуб предложит ему новое соглашение за успешное выступление в текущем сезоне, зарплата специалиста будет увеличена до 9,6 млн фунтов в год.

Напомним, что Конте возглавил «Челси» в 2016 году, выиграл чемпионат Англии и вывел команду в финал Кубка страны.