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Конте подпишет новый контракт с «Челси» с зарплатой 9,6 млн фунтов
27.05.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Антонио Конте готов подписать новый контракт с «Челси».
Клуб предложит ему новое соглашение за успешное выступление в текущем сезоне, зарплата специалиста будет увеличена до 9,6 млн фунтов в год.
Напомним, что Конте возглавил «Челси» в 2016 году, выиграл чемпионат Англии и вывел команду в финал Кубка страны.
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Антонио Конте готов подписать новый контракт с «Челси».
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