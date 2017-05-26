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Михаил Грабовский: «Неудачи сборной Беларуси? Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть»
27.05.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Михаил Грабовский рассказал о причинах неудачной игры сборной Беларуси против лидеров мирового хоккея и поводах критики хоккея президентом страны Александром Лукашенко.
– Руководитель государства, наверное, в первую очередь не доволен, потому что сборная Беларуси не играет на Олимпиаде. Это был симптом.
Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть. А в нашем менталитете нет нацеленности на выигрыш матчей, – сказал Грабовский.
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Михаил Грабовский: «Неудачи сборной Беларуси? Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть»
Белорусский форвард Михаил Грабовский рассказал о причинах неудачной игры сборной Беларуси против лидеров мирового хоккея и поводах критики хоккея президентом...
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