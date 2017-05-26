Михаил Грабовский: «Неудачи сборной Беларуси? Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть»

Белорусский форвард Михаил Грабовский рассказал о причинах неудачной игры сборной Беларуси против лидеров мирового хоккея и поводах критики хоккея президентом страны Александром Лукашенко.

– Руководитель государства, наверное, в первую очередь не доволен, потому что сборная Беларуси не играет на Олимпиаде. Это был симптом.

Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть. А в нашем менталитете нет нацеленности на выигрыш матчей, – сказал Грабовский.