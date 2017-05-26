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Минское «Динамо» хочет перехватить Андрея Костицына у «Куньлуня»

27.05.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» включилось в борьбу за форварда Андрея Костицына, выступавшего в минувшем сезоне за «Сочи» и на которого также претендует «Куньлунь».

Сообщается, что 32-летний белорус еще не определился с выбором клуба.

В 51 матче прошлого чемпионата КХЛ Костицын набрал 34 (16+18) очка. Ранее нападающий также выступал за «Торпедо» и «Трактор».

 
 
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Минское «Динамо» включилось в борьбу за форварда Андрея Костицына, выступавшего в минувшем сезоне за «Сочи» и на которого также претендует «Куньлунь».

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