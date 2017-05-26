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Андрей Скабелка: «Если сборную Беларуси возглавляет канадский тренер, то он должен находиться в стране не 100 дней, а 300»
27.05.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Андрей Скабелка в эфире «Панорамы» на «Беларусь-1» поделился видением, как должен работать канадский тренер в сборной Беларуси.
«Если сборную Беларуси возглавляет канадец, значит, он привозит специалистов, которые обучают наших детских тренеров и контролируют выполнение всего на местах. То есть не в Минске, а там, где мы построили ледовые дворцы – то есть Береза, Орша и остальные города.
И он должен находиться в Беларуси не 100 дней в году, а 300. Два месяца отпуска нормально будет», – считает Скабелка.
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Андрей Скабелка: «Если сборную Беларуси возглавляет канадский тренер, то он должен находиться в стране не 100 дней, а 300»
Белорусский тренер Андрей Скабелка в эфире «Панорамы» на «Беларусь-1» поделился видением, как должен работать канадский тренер в сборной Беларуси.
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