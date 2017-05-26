Директор «Славии» Василец: «В прошлом году не получили ни копейки бюджетных денег. На спине у государства не сидим»

Директор «Славии» Андрей Василец рассказал о финансовой ситуации в команде.

«В прошлом году «Славия» не получила ни копейки бюджетных денег. Господдержки не было. Практически все деньги от спонсоров негосударственной формы собственности и контрактов по рекламе. Это те деньги, которые мы сами заработали. На спине у государства не сидим.

Финансы у нас устойчивые. Завод (ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — прим.) нам доверился, мы доверились заводу. У нас есть график поступления денег, зарплату все получают вовремя. Разработано положение о премиальных, которые подразумевает увеличение премиальных от количества набранных очков. Другой дело, насколько это является стимулом для футболистов. Но так не бывает, что бежишь и думаешь, если десять миллионов, то забиваю, а если пять — бью в штангу.

«Славия» не может себе позволить такую систему премирования, как сейчас в «Слуцке». Звучала фраза — 15 миллионов за выигрыш (неденоминированных – прим.). Умножьте на калькуляторе, какой фонд заработной платы должен быть в таком случае. У нас таких денег нет. Не можем говорить, что выплатим 20 миллионов, если действительно не в состоянии. А будем обманывать, зайдем туда, где были в 2013 году: в суды, в долги, и будем далеко не в высшей лиге.

Нужно жить на реальные деньги. Если хотим результат здесь и сейчас, надо покупать дорогих футболистов, но таких денег действительно нет. В плане финансирования ситуация страшная для всех спортивных клубов в стране. Болит сердце за футбол в республике», – сказал Василец.