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Кубок Англии. Финал. «Челси» против «Арсенала»
27.05.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном матче Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Челси» сыграет с «Арсеналом».
Кубок Англии
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В финальном матче Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Челси» сыграет с «Арсеналом».
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