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Кубок Англии. Финал. «Челси» против «Арсенала»

27.05.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальном матче Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Челси» сыграет с «Арсеналом».

Кубок Англии

Финал

Арсенал – Челси
Дата проведения
27 мая, 19.30, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика Кубка Англии

 
 
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В финальном матче Кубка Англии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне «Челси» сыграет с «Арсеналом».

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