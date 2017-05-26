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Вратарь БАТЭ: «После невыхода в групповой этап еврокубков клубу не до пляжного футбола. Пока играем без зарплат»
27.05.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь БАТЭ и сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич сообщил о проблемах команды.
«Вообще-то пляжная команда находилась под угрозой не начать чемпионат. Ситуация остается неразрешенной, и пока мы играем без зарплат. С пониманием относимся к тому, что после невыхода основной команды в групповой этап еврокубков клубу не до пляжного футбола. Согласились подождать, но даже если придется доигрывать сезон бесплатно, думаю, многие игроки пойдут на это», – сказал Макаревич.
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Вратарь БАТЭ: «После невыхода в групповой этап еврокубков клубу не до пляжного футбола. Пока играем без зарплат»
Вратарь БАТЭ и сборной Беларуси по пляжному футболу Валерий Макаревич сообщил о проблемах команды.
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