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Чемпионат Беларуси. БГК против СКА, «Гомель» – «Кронон»
27.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
Финал
БГК имени Мешкова – СКА
27 мая, 18.00. Брест, ДС «Виктория»
Счет в серии: 1-0
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
За 3-е место
Гомель – Кронон
27 мая, 17.00. Гомель, Дворец игровых видов спорта
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Беларуси Финал БГК имени Мешкова – СКА 27 мая, 18.00.
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