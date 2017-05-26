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Чемпионат Беларуси. БГК против СКА, «Гомель» – «Кронон»

27.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

Финал

БГК имени Мешкова – СКА

27 мая, 18.00. Брест, ДС «Виктория»

Счет в серии: 1-0

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

За 3-е место

Гомель – Кронон

27 мая, 17.00. Гомель, Дворец игровых видов спорта

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Чемпионат Беларуси Финал БГК имени Мешкова – СКА 27 мая, 18.00.

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