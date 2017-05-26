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ФИФА оштрафует «Ювентус» на 60 тысяч евро за контракт с Райолой об условиях продажи Погба

27.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» будет оштрафован ФИФА за заключение контракта с агентом Мино Райолой относительно трансфера Поля Погба.

Изначально, по версии Football Leaks, туринский клуб и Райола подписали соглашение о том, что сумма отступных за французского хавбека составит 90 миллионов евро, а комиссионные агента – 18 миллионов.

Позже стороны договорились, что за каждые 5 миллионов надбавки к сумме трансфера Райола получит еще по 3 миллиона. В итоге Погба был продан в «МЮ» за 105 миллионов, а Райола получил компенсацию в размере 27 миллионов.

Как полагают люди из ФИФА, занимавшиеся изучением сделки, подобный контракт нарушает запрет организации на владение третьими лицами правами на игроков.

Ожидается, что ФИФА оштрафует «Ювентус» на 60 тысяч евро.

В общей сложности Райола заработал 49 миллионов евро – значительные суммы он получал также и от «Манчестер Юнайтед». Однако эти отношения агента и клуба не в юрисдикции ФИФА.

 
 
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«Ювентус» будет оштрафован ФИФА за заключение контракта с агентом Мино Райолой относительно трансфера Поля Погба.

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