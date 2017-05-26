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Роналду добровольно заплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов
27.05.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы уладить вопрос с обвинением в уклонении от уплаты налогов.
По информации СМИ, 32-летнему португальцу придется заплатить 16 миллионов евро. Роналду уже добровольно заплатил 6 миллионов, не дожидаясь официальных уведомлений.
Добровольная выплата позволит Роналду избежать открытия уголовного дела.
Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.
Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы...
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