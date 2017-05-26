ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду добровольно заплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов

27.05.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы уладить вопрос с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

По информации СМИ, 32-летнему португальцу придется заплатить 16 миллионов евро. Роналду уже добровольно заплатил 6 миллионов, не дожидаясь официальных уведомлений.

Добровольная выплата позволит Роналду избежать открытия уголовного дела.

Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Бриллиантовая лига». Холодович одержала победу и другие результаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика