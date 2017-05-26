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«Витебск» – БАТЭ. Из-за обрушения ограждения за медицинской помощью обратились 8 человек, двое госпитализированы

27.05.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После забитого «Витебском» победного гола в ворота БАТЭ в матче 10-го тура чемпионата Беларуси (1:0), на фан-секторе «Витебска» обрушилось высокое ограждение.

В результате падения 8 болельщиков обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие были доставлены в «Витебскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», после осмотра медиками принято решение о госпитализации двух человек.

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Теги: Витебск
 
 
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После забитого «Витебском» победного гола в ворота БАТЭ в матче 10-го тура чемпионата Беларуси (1:0), на фан-секторе «Витебска» обрушилось высокое ограждение.

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