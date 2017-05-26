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Директор «Славии» Василец: «Задача: быть не ниже прошлогоднего 10-го места. Но Пунтус всегда настраивает на зону еврокубков»

27.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Славии» Андрей Василец озвучил задачу на сезон.

«В «предсезонке» обыграли «Шахтер». Первый тайм — качественная, содержательная игра. Команда выглядела очень убедительно. В Пинске «отвозили» с «Гомелем» так, что тот не знал, как перейти середину поля. Все на месте: игра, движение. То есть команда умеет играть. Но никто не предполагал, что возникнут неожиданные проблемы в чемпионате.

Перед началом сезона перед «Славией» стояла весьма скромная задача: быть не ниже прошлогоднего 10-го места, то есть 9-е, 8-е… Но Юрий Иосифович всегда настраивает себя и футболистов на зону еврокубков, и тащит команду вперед, чтобы они поверили, что они могут этого добиться», – сказал Василец.

Напомним, на данный момент «Славия» располагается на 14-м месте, набрав 6 очков в 9 матчах.

 
Теги: Гомель
 
 
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