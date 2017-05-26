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Семен Шапиро: «Очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда»

27.05.2017 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый глава ФХБ Семен Шапиро рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен.

– Думаю, что весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, дает возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда, – сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».

Напомним, в Беларуси функционирует 32 ледовые арены.

 
 
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Новый глава ФХБ Семен Шапиро рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен.

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