Семен Шапиро: «Очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда»

Новый глава ФХБ Семен Шапиро рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен.

– Думаю, что весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, дает возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда, – сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».

Напомним, в Беларуси функционирует 32 ледовые арены.