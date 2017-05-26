27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине в метании копья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке брестчанка отправила снаряд на 66 м 30 см. Этот результат всего лишь на четыре сантиметра уступает рекорду Беларуси, который был установлен Татьяной Холодович на прошлогоднем чемпионате Европы, и является третьим достижением в мире в текущем сезоне.

Второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" заняла представительница Китая Шинь Лю - 65 м 21 см. Олимпийская чемпионка Рио Сара Колак из Хорватии показала результат 64 м 64 см и стала третьей. Обладательница рекорда мира в метании копья (72 м 28 см) Барбора Шпотакова долгое время не могла показать высокий результат в секторе в Юджине, лишь в заключительной попытке она отправила копье на 63 м 30 см.

Во второй день в Юджине состоятся соревнования в беговых дисциплинах. Белоруска Марина Арзамасова выступит на дистанции 800 м, Алина Талай выйдет на старт 100 м с барьерами.-0-