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Министр здравоохранения рассказал о своем занятии спортом

27.05.2017 13:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Министр Здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказал о своих занятиях физкультурой и спортом.

Министр здравоохранения рассказал о своем занятии спортом
© Sputnik / Виктор Толочко
Дважды министр: интересные факты о главе Минздрава Малашко

Глава Минздрава в субботу признался журналистам в том, что здоровый образ жизни становится все популярнее в республике: меньшее количество людей курят и употребляют алкоголь, все больше обращают внимание на спорт.

В стороне от спортивных занятий не остается и сам министр здравоохранения. Он рассказал о том, как поддерживает форму, но каждый день заниматься спортом у него не получается — из-за большого объема работы.

"Принцип — десяти тысяч шагов и заработай ужин. Я думаю, им нужно руководствоваться и каждому поддерживать форму", — сказал Малашко и добавил, что дважды в неделю старается ходить в бассейн и поддерживать активность в течение рабочего дня.

Малашко был назначен министром здравоохранения Беларуси в январе этого года, на посту он сменил Василия Жарко, который перешел на пост вице-премьера. До этого месяц Малашко возглавлял Минтруда и соцзащиты.

Сам Малашко в свое время работал врачом, также в медицине работает и вся его семья.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Минздрава исповедует принцип "пройди 10 тысяч шагов – заработай ужин".

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