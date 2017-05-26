Министр здравоохранения рассказал о своем занятии спортом

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Министр Здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказал о своих занятиях физкультурой и спортом.



© Sputnik / Виктор Толочко Дважды министр: интересные факты о главе Минздрава Малашко

Глава Минздрава в субботу признался журналистам в том, что здоровый образ жизни становится все популярнее в республике: меньшее количество людей курят и употребляют алкоголь, все больше обращают внимание на спорт.

В стороне от спортивных занятий не остается и сам министр здравоохранения. Он рассказал о том, как поддерживает форму, но каждый день заниматься спортом у него не получается — из-за большого объема работы.

"Принцип — десяти тысяч шагов и заработай ужин. Я думаю, им нужно руководствоваться и каждому поддерживать форму", — сказал Малашко и добавил, что дважды в неделю старается ходить в бассейн и поддерживать активность в течение рабочего дня.

Малашко был назначен министром здравоохранения Беларуси в январе этого года , на посту он сменил Василия Жарко, который перешел на пост вице-премьера. До этого месяц Малашко возглавлял Минтруда и соцзащиты.

Сам Малашко в свое время работал врачом, также в медицине работает и вся его семья.