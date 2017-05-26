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Министр здравоохранения рассказал о своем занятии спортом
27.05.2017 13:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Министр Здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказал о своих занятиях физкультурой и спортом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава Минздрава в субботу признался журналистам в том, что здоровый образ жизни становится все популярнее в республике: меньшее количество людей курят и употребляют алкоголь, все больше обращают внимание на спорт.
В стороне от спортивных занятий не остается и сам министр здравоохранения. Он рассказал о том, как поддерживает форму, но каждый день заниматься спортом у него не получается — из-за большого объема работы.
"Принцип — десяти тысяч шагов и заработай ужин. Я думаю, им нужно руководствоваться и каждому поддерживать форму", — сказал Малашко и добавил, что дважды в неделю старается ходить в бассейн и поддерживать активность в течение рабочего дня.
Сам Малашко в свое время работал врачом, также в медицине работает и вся его семья.
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Глава Минздрава исповедует принцип "пройди 10 тысяч шагов – заработай ужин".
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