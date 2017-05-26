Директор «Славии» Василец: «Некоторые заявляют, что я и Пунтус «пилят» деньги. Те, кто меня знают, будут ржать над этим»

Директор «Славии» Андрей Василец рассказал о своем отношении к деньгам.

«Некоторые заявляют, что, мол, Василец и Пунтус «пилят» деньги. Они хоть понимают, как Василец к деньгам относится? Те, кто меня знают, будут ржать над этим. Для начала надо понимать, как устроен клуб, как движутся финансы и какой за ними контроль», – сказал Василец.