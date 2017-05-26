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Директор «Славии» Василец: «Некоторые заявляют, что я и Пунтус «пилят» деньги. Те, кто меня знают, будут ржать над этим»
27.05.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Славии» Андрей Василец рассказал о своем отношении к деньгам.
«Некоторые заявляют, что, мол, Василец и Пунтус «пилят» деньги. Они хоть понимают, как Василец к деньгам относится? Те, кто меня знают, будут ржать над этим. Для начала надо понимать, как устроен клуб, как движутся финансы и какой за ними контроль», – сказал Василец.
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Директор «Славии» Василец: «Некоторые заявляют, что я и Пунтус «пилят» деньги. Те, кто меня знают, будут ржать над этим»
Директор «Славии» Андрей Василец рассказал о своем отношении к деньгам.
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