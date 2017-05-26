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Белоруска Татьяна Холодович победила на этапе "Бриллиантовой лиги"
27.05.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович выиграла на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США), сообщает Sputnik.
Американский Юджин в эти дни принимает третий этап "Бриллиантовой лиги" — ежегодная серия коммерческих турниров по легкой атлетике.
В соревновании по метанию копья белорусская спортсменка отправила снаряд на 66 метров 30 сантиметров, что на четыре сантиметра меньше рекорда Беларуси, установленного ею же на чемпионате Европы в 2016 году. Кроме того, нынешний результат Холодович является третьим в сезоне.
Второе место заняла китаянка Шинь Лю (65 метров 21 сантиметр), бронза у представительницы Хорватии Сары Колак (64 метра 64 сантиметра).
Завтра в Юджине состоятся соревнования в беговых дисциплинах: на старт выйдут белоруски Марина Арзамасова (800 метров) и Алина Талай (100 метров с барьерами).
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