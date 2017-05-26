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"Столица" сравняла счет в серии 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу с МАПИДом

27.05.2017 16:56 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото МФК "Столица"
Фото МФК "Столица"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" обыграла земляков из МАПИДа и сравняла счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече во дворце спорта "Уручье" мапидовцы добились победы с минимальным перевесом 1:0 и сегодняшний поединок на своей площадке также начали здорово. Уже на первой минуте игры Дмитрий Лось поразил ворота гостей, через 12 минут Леонид Шиловский сделал счет 2:0. Оказавшись в очень непростой ситуации, "столичники" не пали духом, и за минуту до перерыва Дмитрий Поляков сократил разрыв до минимума - 1:2. В середине второго тайма бразильский легионер "Столицы" Бето восстановил равновесие, а за 5 минут до окончания основного времени матча команды обменялись голами - 3:3. В овертайме шла равная борьба, и зрители не увидели забитых мячей. Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой успешнее были игроки "Столицы" - 3:2. Счет в серии до двух побед сравнялся - 1-1. Решающий поединок за выход в финал состоится 30 мая на арене "Уручье".

В другой полуфинальной паре сегодня в Лиде встречаются действующий чемпион страны - "Лидсельмаш" и гомельский ВРЗ. Их первая встреча в Гомеле завершилась победой ВРЗ - 4:1.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которой успешнее были игроки "Столицы" - 3:2. Счет в серии до двух побед сравнялся - 1-1. Решающий поединок за выход в...

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