ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты "Минска" обыграли на выезде "Нафтан" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

27.05.2017 18:06 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Фото ФК "Минск"
Фото ФК "Минск"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси завершают сегодня программу 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из аутсайдеров турнира новополоцкий "Нафтан" встречался на своем поле с гостями из ФК "Минск" и пропустил гол на 9-й минуте после удара Дмитрия Зиновича. В дальнейшем оба соперника имели шансы добиться успеха, но счет не изменился - 1:0 - победа минчан, которые до этого не выигрывали в четырех матчах подряд.

Сегодня проходят еще два поединка - футболисты "Слуцка" принимают мозырскую "Славию", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" играет с "Гомелем".

Результаты матчей, состоявшихся ранее:

"Витебск" - БАТЭ (Борисов) - 1:0,

"Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0,

"Городея" - "Неман" (Гродно) - 1:0,

"Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:2,

"Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 1:0.

Лидирует "Шахтер", у которого 23 очка, вторым идет БАТЭ - 20, на третьем месте минское "Динамо" - 19 баллов.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из аутсайдеров турнира новополоцкий "Нафтан" встречался на своем поле с гостями из ФК "Минск" и пропустил гол на 9-й минуте после удара Дмитрия Зиновича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"Столица" сравняла счет в серии 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу с МАПИДом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика