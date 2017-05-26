Фото ФК "Минск"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси завершают сегодня программу 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из аутсайдеров турнира новополоцкий "Нафтан" встречался на своем поле с гостями из ФК "Минск" и пропустил гол на 9-й минуте после удара Дмитрия Зиновича. В дальнейшем оба соперника имели шансы добиться успеха, но счет не изменился - 1:0 - победа минчан, которые до этого не выигрывали в четырех матчах подряд.

Сегодня проходят еще два поединка - футболисты "Слуцка" принимают мозырскую "Славию", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" играет с "Гомелем".

Результаты матчей, состоявшихся ранее:

"Витебск" - БАТЭ (Борисов) - 1:0,

"Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 2:0,

"Городея" - "Неман" (Гродно) - 1:0,

"Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:2,

"Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 1:0.

Лидирует "Шахтер", у которого 23 очка, вторым идет БАТЭ - 20, на третьем месте минское "Динамо" - 19 баллов.-0-