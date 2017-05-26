Николай Ходасевич: «Я не склонен думать, что Ермакович физрук. Давайте вспомним, что все прежние достижения не по накатанной остались от Гончаренко»

Журналист и комментатор Николай Ходасевич в своем блоге на YouTube поделился мнением о вчерашнем поражении БАТЭ от «Витебска» (0:1), которое стало вторым в трех матчах для борисовчан.

«С пятничного вечера все пытаются понять, что происходит с БАТЭ. Но так или иначе два поражения в последних трех матчах наводят на самые разные размышления. Я вчера был на матче в Витебске, был на послематчевой пресс-конференции и спросил у Александра Ермаковича о том, какая главная причина этих неудач. Конкретного ответа я, конечно, не получил. Тут надо знать и понимать наставника, который не любит публично оценивать работу и игру своего клуба или какие-то ошибки. Поэтому нам остается только додумывать.

Додумывать есть что. Потому что когда после матча борисовчане говорят о том, что они должны были побеждать, то мне все больше кажется, что эти фразы звучат по инерции. Во вчерашней витебской игре на победу они не наиграли. Моментов было действительно мало. И самое главное не было моментов, когда действительно хватаешься за голову: «Блин! Ну как не забили? Как так получилось?». Такого не было. Гущенко поработал, потрудился. Но чрезвычайного преимущества, прежде всего в завершающей стадии атаки, мы не увидели. Мы увидели территориальное преимущество, мы увидели владение мячом, вот эти вот перекатывания. Тотальный футбол, который БАТЭ по инерции продолжает демонстрировать. Но не добивается результата потому что нужно забивать.

А забивать не получается, как это было два года назад – на 1:0. Тогда тоже БАТЭ много критиковали, но у них все было хорошо. А теперь, когда нет результата и треть чемпионата прошла, и вот эти поражения по 0:1. Это серьезный звоночек. Не только перед еврокубками, но и по чемпионату.

В чем проблема? В отсутствии Родионова? Возможно. Потому что Гордейчук с позицией центрфорварда не очень справляется. Конечно, в этой ситуации нужно возвращать Сигневича, который добавит мощи в атаке. Может, дело в схеме с тремя центральными защитниками? Не уверен, но вполне себе допускаю. Игорь Стасевич долгое время искал себя на поле. Последнее время он активен и в Витебске провел хороший матч. Он по-прежнему лидер.

Мирко Иванич, которого мы никак не увидим в полном деле? Мне кажется, что это не только проблема игрока, но и тренерского штаба. Потому что быть таким скромным на поле нельзя только по своей природе. Может, его что-то смущает в этой игровой схеме? Или нет внутренней уверенности, что он лидером не является? Хотя уже на второй год являться должен.

Вот эти два поражения… При этом я не склонен думать, что Ермакович физрук. Как пошли сейчас все эти мнения: если проиграли, то виноват он. Но давайте вспомним, что все прежние достижения не по накатанной остались от Виктора Гончаренко. И Лига чемпионов и победы там слагались при теперешнем тренерском штабе. Другое дело, что, может, глаз замыливается или еще что-то происходит. И нужно что-то делать и предпринимать. Но пока мы видим, что вопросов по игре очень много и это выливается в отрицательный результат. Потому что когда нет игры и любой соперник калибра «Слуцка» и «Витебска» понимает, что с БАТЭ можно играть и играть на победу. И делает это. Тем не менее чтобы остудить пыл: в следующем туре БАТЭ принимает «Днепр». И мне кажется, что там будет убедительная победа.

И еще один момент, на который хочется обратить внимание. В БАТЭ сейчас почти все здоровы. Но Родионов – единственная проблема, которая сейчас у БАТЭ существует. Его, наверное, не хватает. А так видим почти оптимальную обойму», – сказал Ходасевич.

Мирко Иванич: «Это просто катастрофа. Хочу извиниться и перед болельщиками, и перед партнерами»

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