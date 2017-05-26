Владимир Журавель: «У нас кубковый характер. Очень надеюсь и уверен, что он завтра проявится»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился ожиданиями от завтрашнего финального матча Кубка Беларуси против «Шахтера»

– В каком эмоциональном и физическом состоянии команда подходит к матчу?

– Последние тренировки показывают, что в хорошем состоянии, поэтому ждем завтрашнего противостояния.

– Ваш опыт работы с «Шахтером», пригодится в завтрашней игре?

– Остались ребята, с которыми еще работал. В любом случае, эта информация ценная. А так «Шахтер» меняется – и по исполнителям, и тренер поменялся – с новой философией игры.

– Уже успели понять новую философию игры «Шахтера»? Каким сильным сторонам соперника завтра будете противостоять?

– Видно, что команда использует фактурных нападающих, достаточно мощная группа атаки. Команда играет компактно, не имеет больших разрывов. Соперник серьезный.

– Как вам состояние газона? Вспоминали ли с командой 2007 год, когда гродненское поле стало счастливым для брестского «Динамо», когда победили «Неман» и вышли в финал?

– 2007 год мы не вспоминали. Что касается поля – лучше у ребят спросить. Были нарекания дней 10 назад, но видно, что работа проделана. Сравнить не могу, но говорят, что стало лучше.

– Владимир Иванович, команда зарекомендовала себя как кубковый боец. Какие сильные стороны завтра могут помочь?

– Правильно заметили, что у нас кубковый характер. Очень надеюсь и уверен, что он завтра проявится. Будем единой и целеустремленной командой.

– Завтра ожидается внушительная поддержка из Бреста. Много болельщиков из Солигорска. Будут и местные. За кого, на ваш взгляд, будут болеть они? И как привлечь их на свою сторону?

– Сложно сказать. Нужно их чем-то расположить. Возможно, игрой, отношением к игре. Стараться показать красивый футбол. Люди, понимающие будут болеть, и переживать за играющую команду. Мы ждем большую группу поддержки из Бреста.

– В городе ощущается атмосфера финала Кубка?

– Город живет финалом. Чувствуется накаленный воздух – все ждут игру с нетерпением, – сказал Журавель.