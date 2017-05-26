Игорь Криушенко: «Я покину «Торпедо»? Откуда идут такие слухи, туда и адресуйте вопросы»

Главный тренер «Торпедо-БелА» Игорь Криушенко подвел итог матча с «Гомелем» (1:0) в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси, а также прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб

– Хороший первый тайм в нашем исполнении: должны были забивать и снимать все вопросы об исходе матча. А так – только 1:0. Тем более свежа в памяти встреча в Городее, которую не сумели довести до победы, ведя с преимуществом в два гола. Из-за этого вторая половина получилась скомканной. Реализация моментов не была на должном уровне, поэтому игра держала в напряжении до последних минут. Боялся, чтобы не сработал известный футбольный закон, когда тебе обязательно забивают, если не забиваешь ты. Благодарю ребят.

– Фомичева даже не оказалось в заявке...

– У него микротравма.

– Ходят разговоры, будто вы можете оставить пост главного тренера «Торпедо» и сосредоточиться на работе в сборной, причем в самое ближайшее время...

– Уже говорил: откуда идут такие слухи, туда и адресуйте вопросы, – сказал Криушенко.

Напомним, ранее эту информацию первым сообщил журналист Николай Ходасевич.