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Кубок Германии. Финал. Кубок Германии. Финал. Дортмундская «Боруссия» ирает с «Айнтрахтом»

27.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Кубок Германии

Финал

Айнтрахт Ф – Боруссия Д 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 мая, 21.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Дембеле, 1:1 – 29 Ребич.
Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Вальехо, Очипка, Хектор, Гачинович, Медоевич, Фабиан, Чендлер, Ребич, Сеферович.
Боруссия ДБюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Геррейру, Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Пишчек, Шмельцер (Кастро, 46), Обамеянг, Дембеле.
Предупреждение:
Гачинович (38).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика Кубка Германии

 
 
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В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

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