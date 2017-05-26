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Кубок Германии. Финал. Кубок Германии. Финал. Дортмундская «Боруссия» ирает с «Айнтрахтом»
27.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
Кубок Германии
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
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