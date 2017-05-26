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Кубок Испании. Финал. «Барселона» ирает с «Алавесом»
27.05.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном матче Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде «Барселона» встретится с «Алавесом».
Кубок Испании
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В финальном матче Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде «Барселона» встретится с «Алавесом».
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