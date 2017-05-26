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Кубок Испании. Финал. «Барселона» ирает с «Алавесом»

27.05.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальном матче Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде «Барселона» встретится с «Алавесом».

Кубок Испании

Финал

Барселона – Алавес 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 мая, 22.30, «Висенте Кальдерон»
превью матча текстовый онлайн статистика
БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Андре Гомеш, 11), Ракитич, Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Пако Алькасер.
АлавесПачеко, Эли, Феддаль, Тео, Вигарай, Маркос Льоренте, Фемения, Ману Гарсия, Мендес, Ибаи Гомес, Дейверсон.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Статистика Кубка Испании

 
 
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В финальном матче Кубка Испании на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде «Барселона» встретится с «Алавесом».

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