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Антонио Конте: «При первом забитом мяче «Арсенала» была игра рукой, не так важно был там офсайд или нет»

27.05.2017 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о финале Кубка Англии против «Арсенала» (1:2).

«Первый гол в матче получился странным. Мы плохо начали матч, поэтому в первые 25 минут нам пришлось терпеть.

Во втором тайме мы играли лучше, но красная карточка многое решила. Я не видел повтора, поэтому было сложно понять такое решение судьи.

При первом забитом мяче «Арсенала» была игра рукой, не так важно был там офсайд или нет.

«Арсенал» очень хорошо начал матч, они удивили нас, поэтому в первые 25 минут мы смотрелись не очень хорошо.

Мы разочарованы таким финалом, но подобное случается в футболе. Мозес играл хорошо, это был важный для него сезон.

Мы провели невероятный сезон, добившись великолепной победы в АПЛ. Но теперь надо думать о будущем и постараться повторить это достижение», – сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о финале Кубка Англии против «Арсенала» (1:2).

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