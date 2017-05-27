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Олег Дулуб: «Было непросто сохранить «Карпаты» в элите – это как на ходу ремонтировать самолет»
28.05.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Карпат»
«Фантастический матч. Создали столько моментов, но продержали в напряжении себя и болельщиков до последнего. Забей мы гол на 50-й минуте – все бы давно закончилась. А так – я благодарен ребятам за тяжелейший матч, за то, что выиграли, когда нам было очень нужно.
Состав
Нам надо было учесть, что это дерби, а в дерби побеждает команда, которая превосходит соперника в желании. Дерби уравнивает класс игроков. И сегодня в глазах всех своих игроков я увидел стремление к победе.
Знаю, как сыграл
Это было очень непросто. Когда ты принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков, а ты не понимаешь силы чемпионата, не знаешь игроков, которые есть в твоем распоряжении – это все равно, что на ходу ремонтировать самолет», – сказал Дулуб.
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Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал сохранение клубом прописки в премьер-лиге после победы в матче с «Волынью» (1:0).
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