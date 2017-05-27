ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Дулуб: «Было непросто сохранить «Карпаты» в элите – это как на ходу ремонтировать самолет»

28.05.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал сохранение клубом прописки в премьер-лиге после победы в матче с «Волынью» (1:0).

«Фантастический матч. Создали столько моментов, но продержали в напряжении себя и болельщиков до последнего. Забей мы гол на 50-й минуте – все бы давно закончилась. А так – я благодарен ребятам за тяжелейший матч, за то, что выиграли, когда нам было очень нужно.

Состав «Волыни»? Он был для меня как ребус. Я лишь сразу сказал, что у них молодые ребята, они будут биться до конца, просто так их не обыграешь.

Нам надо было учесть, что это дерби, а в дерби побеждает команда, которая превосходит соперника в желании. Дерби уравнивает класс игроков. И сегодня в глазах всех своих игроков я увидел стремление к победе.

Знаю, как сыграл «Днепр». Очевидно, что одну из задач, которые я перед собой ставил, я решил.

Это было очень непросто. Когда ты принимаешь команду с нулем очков, а до ближайшего конкурента семь очков, а ты не понимаешь силы чемпионата, не знаешь игроков, которые есть в твоем распоряжении – это все равно, что на ходу ремонтировать самолет», – сказал Дулуб.

Пьяный болельщик «Карпат» выбежал на поле во время матча

Чому УПЛ має повернутись до 16 клубів

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб прокомментировал сохранение клубом прописки в премьер-лиге после победы в матче с «Волынью» (1:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» – во всех соцсетях, мессенджерах и мобильных приложениях о клубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика