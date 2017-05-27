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НХЛ. Средняя зарплата в сезоне-2016/17 выросла на 4,6% и превысила 3 млн долларов
28.05.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя зарплата в
По данным финансового календаря лиги и профсоюза, в сезоне-2016/17 она составила 3,013 млн, что на 4,55% больше, чем в прошлом сезоне (2,882 млн).
Отметим, что размер потолка зарплат на одну команду в сезоне-2016/17 составлял 73 млн долларов.
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Средняя зарплата в НХЛ превысила отметку в 3 млн долларов, сообщает Sportsnet.
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