НХЛ. Средняя зарплата в сезоне-2016/17 выросла на 4,6% и превысила 3 млн долларов

Средняя зарплата в превысила отметку в 3 млн долларов, сообщает Sportsnet.

По данным финансового календаря лиги и профсоюза, в сезоне-2016/17 она составила 3,013 млн, что на 4,55% больше, чем в прошлом сезоне (2,882 млн).

Отметим, что размер потолка зарплат на одну команду в сезоне-2016/17 составлял 73 млн долларов.