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Луис Энрике о своей карьере в «Барселоне»: «9 трофеев из 13 – отличная статистика»

28.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании подвел итоги своей работы в каталонском клубе.

«Я счастлив, потому что, выигрывая трофеи, я делал счастливыми болельщиков «Барсы», и это наполняет меня гордостью.

Я решил уйти – так будет лучше и для меня, и для игроков, для их мотивации и стимула.

Девять трофеев из 13 – отличная статистика», — сказал Энрике.

При нем каталонцы дважды побеждали в чемпионате Испании, трижды – в Кубке страны и по разу – в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании подвел итоги своей работы в каталонском клубе.

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