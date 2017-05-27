МИНСК, 28 мая — Sputnik. Минск примет чемпионат Европы по шахматам, официальная церемония открытия турнира состоится 29 мая в столичном Дворце спорта, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

С 29 мая по 10 июня в белорусской столице пройдет континентальное первенство по шахматам. За награды ЧЕ поборются более 400 спортсменов из 40 стран, среди участников — 170 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ. В Минск приедут Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Наварра (Чехия), Бадура Джобава (Грузия).

Беларусь на домашнем чемпионате Европы будет представлена сильнейшим составом. В заявке хозяев шахматного форума Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров, Андрей Жигалко и Сергей Жигалко.

Кроме того, в начале июня во Дворце спорта пройдет Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. В Минск приедут 650 юных спортсменов из 24 стран мира.

Церемония открытия чемпионата Европы состоится 29 мая в 20:00. Сами соревнования начнутся 30 мая в 15:30.