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Чемпионат России. Ответные стыковые матчи. «Оренбург» примет СКА, «Арсенал» против «Енисея»

28.05.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ «Оренбург» сыграет дома с хабаровским СКА, а тульский «Арсенал» – с  «Енисеем».

Чемпионат России

Стыковые игры

Ответные матчи

Оренбург – СКА Хабаровск
Дата проведения
28 мая, 15.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 0:0.

Арсенал Тула – Енисей
Дата проведения
28 мая, 18.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:2.

 

 
 
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В ответных стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ «Оренбург» сыграет дома с хабаровским СКА, а тульский «Арсенал» – с «Енисеем».

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