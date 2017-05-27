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Баскетболисты "Зенита" выиграли второй полуфинальный матч Единой лиги ВТБ

28.05.2017 09:29 — Новости Спорта | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты питерского "Зенита" одержали вторую домашнюю победу над подмосковными "Химками" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Повторная встреча на площадке спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге началась с внушительного рывка гостей, которые выиграли первую четверть с результатом 28:18. Затем хозяева постепенно наладили свою игру, стали допускать меньше ошибок и в решающие моменты оказались точнее, выиграв со счетом 92:89 (18:28, 22:21, 25:19, 27:21). У победителей лучшим снайпером оказался американский легионер Райан Тулсон, в активе которого 24 очка, в составе "Химок" самым результативным был Алексей Швед, набравший на один балл меньше. В первом поединке этих соперников также в упорнейшей борьбе победил "Зенит" - 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24). Теперь команды переедут в Химки, где 30 мая встретятся вновь. Победа обеспечит "Зениту" выход в финал "банковского" турнира.

Его действующий победитель московский ЦСКА в первом полуфинальном матче одолел на своей арене краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" - 101:95 (26:22, 32:30, 19:18, 24:25). Сегодня в Москве состоится второй матч этой серии до трех побед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Повторная встреча на площадке спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге началась с внушительного рывка гостей, которые выиграли первую четверть с результатом...

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