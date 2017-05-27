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Скривенс намерен вернуться в НХЛ
28.05.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Бен Скривенс намерен вернуться в
Скривенс в прошлом сезоне выступал за минское «Динамо».
Сообщается, что 30-летний Скривенс интересуется возможностью получить место второго или третьего вратаря в команде НХЛ и рассчитывает получить предложение поучаствовать в тренировочном лагере.
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Голкипер Бен Скривенс намерен вернуться в НХЛ, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
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