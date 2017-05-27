28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетки Марина Арзамасова и Алина Талай не вошли число в призеров "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 100 м с барьерами Алина Талай оказалась единственной неамериканской участницей. Белоруская бегунья заняла 12-е место, с результатом 12,97 сек. Победила представительница США Жасмин Стоуерс -12,59 сек.

Чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова в Юджине на своей профильной дистанции не смогла выбежать из двух минут, заняв девятое место - 2 мин. 02,59 сек. Победила представительница ЮАР Кастер Семеня - 1 мин. 57,78 сек.

Как сообщалось, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине у белорусов одна золотая медаль. В метании копья Татьяна Холодович выиграла с результатом 66 м 30 см. Один из самых престижных коммерческих турниров в сезоне 2017 года состоит из 15 этапов, следующий пройдет 8 июня в Риме. Завершится "Бриллиантовая лига" 1 сентября в Брюсселе.-0-