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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова во второй раз обыграл СКА в финале чемпионата Беларуси

28.05.2017 10:10 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото с сайта БГК им. Мешкова

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал вторую победу над минским СКА в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" команда Сергея Бебешко не позволила армейцам рассчитывать на успех, как это было в стартовой встрече в Минске. Если в столице БГК сумел выиграть лишь в дополнительное время (34:31), то на своей площадке преимущество действующих чемпионов не вызывало сомнений и они выиграли с более внушительной разницей в счете - 31:23 (16:11). Только в первые 15 минут поединка минчане сражались на равных, а потом хозяева ушли в отрыв и уверенно победили.

Сегодня в Бресте состоится третий поединок золотой серии до трех побед. И в случае успеха БГК в 4-й раз подряд и 9-й в истории станет чемпионом Беларуси. Если подопечные Игоря Папруги сумеют победить брестчан, то четвертый матч состоится 1 июня в минском дворце спорта "Уручье".

В матчах за 3-е место гандболисты "Гомеля" ведут в серии против гродненского "Кронона" 2-0. Сначала гомельчане победили в Гродно - 29:23, а затем выиграли и у себя дома - 25:20. Если сегодня гомельские гандболисты снова возьмут верх, то станут обладателями бронзы 25-го национального первенства.

Женская команда "Гомель" накануне победила "БНТУ-БелАЗ" на своей площадке со счетом 22:20 (11:10), сравняв счет в финальной серии за золотые медали - 2-2. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 30 мая в Минске. Борьба за бронзовые награды женского первенства уже завершилась - брестский клуб "Виктория-Берестье" трижды подряд уверенно обыграл бобруйскую "Березину" (35:24, 36:29, 37:25) и занял 3-е место.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В первом поединке на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" команда Сергея Бебешко не позволила армейцам рассчитывать на успех, как это было в стартовой...

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