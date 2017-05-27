Гродно впервые примет финальный поединок Кубка Беларуси по футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" и брестское "Динамо" сыграют сегодня в финальном матче 26-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. Впервые решающий кубковый поединок примет гродненский ЦСК "Неман", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для футболистов "Шахтера" нынешний финал седьмой в истории - дважды солигорская команда становилась обладателем Кубка страны (2004, 2014), 4 раза уступала соперникам (2006, 2008, 2009, 2015). Брестчане лишь второй раз сыграют в финальной кубковой встрече, причем первая попытка в 2007 году была успешной.

На пути к нынешнему поединку "Шахтер" поочередно выбил из борьбы за трофей "Лиду", гродненский "Неман", гомельский "Локомотив" и "Слуцк". Динамовцы Бреста оказались сильнее "Слонима", новополоцкого "Нафтана", минского "Динамо" и борисовского БАТЭ.

В шести предыдущих кубковых баталиях между сегодняшними соперниками абсолютный паритет - по две виктории, по два поражения и две ничьи, правда, разница мячей в пользу брестской дружины 9-6. Однако это всего лишь статистика, а обладатель Кубка определится только на футбольном поле. Главным судьей финала будет гомельский рефери ФИФА Алексей Кульбаков, для которого это четвертый подобный матч в карьере.

Если "Шахтер" уже имеет путевку в еврокубковые турниры как обладатель серебряных медалей чемпионата Беларуси 2016 года, то брестской дружине сегодня нужна только победа, чтобы получить пропуск в Лигу Европы. Если победит "Шахтер", то в Лиге Европы сыграет ФК "Минск", который финишировал на 4-й позиции в прошлом национальном первенстве.

Сегодняшняя встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" начиная с 16.50.-0-