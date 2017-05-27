|
Гаврус женился на бывшей участнице шоу «Дом-2» и солистке группы «Topless»
28.05.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вчера форвард минского «Динамо» Артур Гаврус женился.
Его супругой стала экс-участница «Дома-2» и солистка группы «Topless» Виктория Макаревич.
Торжество прошло в столичном гостиничном комплексе Marriott.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера форвард минского «Динамо» Артур Гаврус женился.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии