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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь победила Швейцарию на тай-брейке, выиграв две первых партии
28.05.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси обыграла Швейцарию в матче 1-го квалификационного раунда ЧМ-2018
Сегодня в заключительном матче квалификации наша команда сыграет со сборной Дании.
Квалификация ЧМ-2018
Швейцария – Беларусь – 2:3 (19:25 21:25 25:22 25:21 10:15)
Группа «Е»: Сербия – 4 победы (12 очков; 4 матча), Беларусь – 3 (8;4) Швейцария – 2 (7;4), Дания – 2 (5;4), Хорватия – 1 (4;4), Норвегия – 0 (0;4).
Сборная Сербии уже обеспечила себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.
Вторая команда группы примет участие во 2-м раунде квалификации.
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Мужская сборная Беларуси обыграла Швейцарию в матче 1-го квалификационного раунда ЧМ-2018 Сегодня в заключительном матче квалификации наша команда сыграет со...
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