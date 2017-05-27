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Квалификация ЧМ-2018. Беларусь победила Швейцарию на тай-брейке, выиграв две первых партии

28.05.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужская сборная Беларуси обыграла Швейцарию в матче 1-го квалификационного раунда ЧМ-2018

Сегодня в заключительном матче квалификации наша команда сыграет со сборной Дании.

Квалификация ЧМ-2018

Швейцария – Беларусь – 2:3 (19:25 21:25 25:22 25:21 10:15)

Группа «Е»: Сербия – 4 победы (12 очков; 4 матча), Беларусь – 3 (8;4) Швейцария – 2 (7;4), Дания – 2 (5;4), Хорватия – 1 (4;4), Норвегия – 0 (0;4).

Сборная Сербии уже обеспечила себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира.

Вторая команда группы примет участие во 2-м раунде квалификации.

 

 
 
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Мужская сборная Беларуси обыграла Швейцарию в матче 1-го квалификационного раунда ЧМ-2018 Сегодня в заключительном матче квалификации наша команда сыграет со...

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