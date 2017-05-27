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Третьи матчи понадобятся для определения финалистов чемпионата Беларуси по мини-футболу

28.05.2017 11:52 — Новости Спорта | БелТА  
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двух встреч полуфинальных серий 28-го чемпионата Беларуси по мини-футбола в обоих парах паритет 1-1 и для определения финалистов понадобится провести третьи, решающие поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба повторных полуфинала прошли в очень напряженной борьбе, и соперникам пришлось играть не только овертайм, но и пробивать послематчевые пенальти. В минском дерби лидер регулярного сезона "Столица", уступив на своей площадке в первой игре МАПИДу 0:1, сумела отыграться на выезде. Основное и дополнительное время завершилось вничью 3:3, а пенальти лучше исполнили "столичники" - 3:2. Победитель серии определится 30 мая во дворце спорта "Уручье".

В этот же день в Гомеле свой третий матч проведут местный ВРЗ и действующий чемпион страны "Лидсельмаш". Первый поединок гомельчане выиграли у себя дома 4:1, а в Лиде дважды уступали соперникам с разницей в два мяча, но в концовке основного времени сравняли счет - 5:5. В овертайме результат не изменился. Исход игры решился в серии пенальти - 2:0 в пользу лидчан.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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