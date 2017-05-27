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Николай Ходасевич: «Мне кажется, что брестское «Динамо» просто возьмет и выиграет Кубок Беларуси»

28.05.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич дал свой прогноз на сегодняшний матч финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер».

«Позвонил приятель и спросил: «Поставлю тысячу долларов на победу брестского «Динамо» в финале Кубка Беларуси?». Ну я подумал и говорю: «Ставь, конечно. А что делать?». «Динамо» должно брать этот Кубок и должно выигрывать в этом финале.

Понятно, что и «Шахтер» мастеровитей, возможно. И по дистанции команда Кубарева прочнее.  Но я все-таки буду отталкиваться не от этой дистанции и поражений брестчан. А буду отталкиваться от того, как Брест играл в кубковых матчах. Матчи с минским «Динамо» – это героические матчи. И 2:2 на выезде, и главное – 0:0 дома. А с БАТЭ? Брест должен был проигрывать в Борисове, но не проиграл же. Один матч пропустили и этого было достаточно. Значит, могут собираться. И Журавель может подводить свою команду к этим отдельным матчам. И по настроению там полный порядок.

А сколько всего завязано. Тут и дружба Журавеля и Кубарева. Конечно, она сюда переплетается. Но каким она образом переплетается? Что Кубарев отдаст финал? Нет, не отдаст. Мне кажется, что «Динамо» просто его возьмет и выиграет.

Это будет в Гродно в прямом эфире на «Беларусь 5». Сморите. Мы тоже там будем. С удовольствием порадуемся вместе с победителем. Мне кажется, что это будет команда из Бреста», – сказал Ходасевич.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет сегодня в Гродно и начнется в 17.00.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Журналист и комментатор Николай Ходасевич дал свой прогноз на сегодняшний матч финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер».

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