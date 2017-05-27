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«Динамо» – «Шахтер». Финал Кубка Беларуси будет показан в центре Бреста на большом экране
28.05.2017 12:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финальный матч Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» будет показан в Бресте на большом экране в центре города (возле кинотеатра «Беларусь»).
Добавим, что трансляция встречи будет доступна в четырех барах Бреста: Гастропаб «Туман» (живой комментарий Анатолия Левонюка), бар «Matrix», бар «Сытый Кум», и бар «Корифей».
Матч финала Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» пройдет в Бресте и начнется в 17.00.
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Финальный матч Кубка Беларуси «Динамо» – «Шахтер» будет показан в Бресте на большом экране в центре города (возле кинотеатра «Беларусь»).
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