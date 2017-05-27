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Чемпионат Беларуси. БГК и СКА сыграют третий матч финальной серии
28.05.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет третий матч финальной серии чемпионата Беларуси, в котором БГК имени Мешкова дома сыграет со СКА.
Чемпионат Беларуси
Финальная серия (до 3-х побед)
БГК – СКА
28 мая, 15.00, ДС «Виктория»
Счет в серии: 2-0
Прямая трансляция: Беларусь 5
Серия за третье место
Гомель – Кронон
28 мая, 18.00, Дворец игровых видов спорта
Счет в серии: 2-0
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Сегодня пройдет третий матч финальной серии чемпионата Беларуси, в котором БГК имени Мешкова дома сыграет со СКА.
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