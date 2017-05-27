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Чемпионат Беларуси. БГК и СКА сыграют третий матч финальной серии

28.05.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдет третий матч финальной серии чемпионата Беларуси, в котором БГК имени Мешкова дома сыграет со СКА.

Чемпионат Беларуси

Финальная серия (до 3-х побед)

БГК – СКА

28 мая, 15.00, ДС «Виктория»

Счет в серии: 2-0

Прямая трансляция: Беларусь 5

Серия за третье место

Гомель – Кронон

28 мая, 18.00, Дворец игровых видов спорта

Счет в серии: 2-0

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня пройдет третий матч финальной серии чемпионата Беларуси, в котором БГК имени Мешкова дома сыграет со СКА.

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